Stimmen zum Bürgermeisterforum

Zuhörer fühlen sich nach dem EZ-Forum gut informiert, üben aber auch deutliche Kritik am Bewerberfeld

Für viele der 1200 Gäste war das EZ-Forum zur Bürgermeisterwahl in Aichwald eine wichtige Orientierungshilfe. Am Ende sprachen die meisten aber nur noch von drei ernstzunehmenden Bewerbern in der Runde.