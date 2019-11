OstfildernWenn eine Kammermusikformation in unveränderter Besetzung über 20 Jahre zusammen musiziert, ist dies Ausdruck künstlerischer Kontinuität und menschlicher Harmonie. Das und die Suche nach dem bestmöglichen interpretatorischen Ergebnis spürte man, als das Philharmonische Klaviertrio Stuttgart auf seiner Tournee zum 20-jährigen Bestehen des Ensembles in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche der Parksiedlung auftrat. Für den Geiger Stefan Balle, der wie Cellist Bernhard Lörcher den Stuttgarter Philharmonikern angehört, war es ein Heimspiel: Er ist in der Parksiedlung aufgewachsen, wohnt mit seiner Familie dort und bereichert das kulturelle Leben des