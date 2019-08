Esslingen/ Kirchheim (wic) Die Stiche mit einer Schere gegen einen 20-jährigen Syrer in einer Kirchheimer Wohnunterkunft waren eine Notwehrtat. Das entschied gestern nach sechswöchiger Hauptverhandlung das Stuttgarter Landgericht und sprach einen wegen versuchten Totschlags angeklagten 31-jährigen Tunesier frei. Lediglich wegen einer Schlägerei mit Fäusten, Tritten und einem Stuhl in einem Esslinger Lokal muss der 31-Jährige jetzt zehn Monate Haft absitzen, ehe er dann in seine Heimat abgeschoben wird.

Gründlich und ausführlich erklärte der Vorsitzende Richter der Stuttgarter Schwurgerichtskammer die gestern getroffene Urteils-Entscheidung. Dabei