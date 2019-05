KöngenEs ist gerade etwas mehr als zwei Wochen her, als Lars Volbrecht vor Gericht den reuigen Sünder gab. Die Richterin am Landgericht Böblingen hatte ihn wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten verurteilt. Es ging um einen Teil der Schulden, die der frühere Betreiber des Gourmetlokals „Alte Vogtei“ in Köngen aufgetürmt hatte. Volbrecht präsentierte sich bei dem Prozess als geläuterter Delinquent. Von einem Neuanfang in der Schweiz war die Rede. Er und seine ebenfalls verurteilte Frau, versprach er, seien nun daran interessiert, die Schulden abzuzahlen.

In Chur, wo er noch im Mai ein Restaurant mit dem Namen „Pure 1901“ eröffnen