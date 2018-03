Plochingen (hir) - Eine Buchhandlung bleibt Plochingen erhalten: Am Montag wird Schreibwaren Stegmaier aus Baltmannsweiler in den früheren Räumen der Buchhandlung Linderer in der Marktstraße 13 bis 17 eine neue Buchhandlung eröffnen. „Damit setzen wir in diesen Räumen eine lange Tradition in Plochingen fort und hoffen darauf, dass die zahlreichen Bildungsstätten und ihre Schüler dieses Angebot annehmen werden“, meint Manfred Stegmaier. Neben Büchern sollen Schreibwaren und Zeitschriften geführt werden. Die Postagentur, die die Firma seit einigen Jahren in der Marktstraße 30 betreibt, wolle man in die Buchhandlung integrieren. Das Angebot