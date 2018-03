(hir) - Der Leiter der Musikschule Plochingen und Umgebung, Gottfried Gienger, geht am 31. Juli in den Ruhestand. Der 64-Jährige unterrichtet seit 1985 dort, als die Musikschule gegründet wurde, war aber bereits seit 1967 an der Vorgängereinrichtung tätig. 1993 übernahm er die Leitung. Sein Nachfolger wird Stefan Schomaker, der zum 1. Juni nach Plochingen wechselt, die Leitung der Musikschule jedoch erst zum 1. August übernimmt. Schomaker studierte in Düsseldorf Trompete, schloss später ein Kapellmeisterstudium in Enschede und Zwolle an. Er arbeitet als Instrumentalpädagoge an der Musikschule Ibbenbüren sowie als freischaffender Dirigent