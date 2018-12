DeizisauDer 24. Mai 2014 war für lokale Filmliebhaber ein trauriger Tag. An jenem Samstag schloss der Vidirent in Esslingen – eine der größten Videotheken der Region – dauerhaft seine Türen. Ein herber Verlust für alle Freunde des Bewegtbildes. Gleich in mehreren Facebook-Gruppen taten sich Unterstützer des Filmverleihs zusammen und machten sich für eine Wiedereröffnung stark. Vergeblich. Der Vidirent blieb geschlossen, ist damit aber kein Einzelfall. Bundesweit schließt eine Videothek nach der anderen. Im Zeitalter von Streaming-Portalen wie Netflix, Amazon Prime und Co. verzichten immer mehr Menschen auf DVD und Blu-Ray.

Der Abwärtstrend ist