Esslingen/NeuhausenSie waren immer ein engagierter Kommunalpolitiker und Sie haben Verantwortung für das Ganze übernommen“, so Landrat Heinz Eininger in seiner Laudatio für Rolf Haas. Der Geehrte hat für sein breit gefächertes ehrenamtliches Engagement die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. Sie wird ausschließlich für besondere und über eine lange Zeit hin erbrachte Verdienste für das Gemeinwohl verliehen. Eininger: „Die Staufermedaille zeichnet nachhaltiges und nachdrückliches ehrenamtliches Engagement aus. Und die Vergabekriterien erfüllen Sie in vortrefflicher Weise: Sie haben sich in den Dienst der Allgemeinheit