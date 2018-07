OstfildernDie Sommerferien haben begonnen, statt in den Urlaub machen sich viele Schüler im Rahmen der Aktion „BetriebsFerien“ des Landkreis Esslingen auf in die Arbeitswelt. So hat die Firma BOS im Scharnhauser Park am Montag Besuch von zehn Jungen erhalten. Sie wollen mehr über die Firma und die Ausbildung bei ihr erfahren, seien es die Dualen Studiengänge oder die Ausbildungsberufe.

Katharina Payr hat die Schüler in Empfang genommen. Sie selbst absolvierte den dualen Studiengang BWL-Industrie – einen von sechs möglichen dualen Studiengängen für das Ostfilderner Unternehmen. Nun arbeitet Katharina Payr in der Personalentwicklung bei BOS. Das