Anzeige

(red) - Von heute bis einschließlich Freitag, 11. März, finden abends ab etwa 21.30 Uhr Schleifarbeiten an der Stadtbahnstrecke zwischen Heumaden und Nellingen statt. Daher enden die Stadtbahnlinien U 7 und U 8 ab dieser Zeit bis Betriebsschluss in Heumaden.

Von dort nach Nellingen und zur Parksiedlung fahren Busse. Die Ersatzbuslinie U 7 E verbindet Heumaden mit Ruit, Scharnhauser Park und Nellingen. In Heumaden besteht Übergang von und zu den Stadtbahnlinien U 7 und U 8, am Kreuzbrunnen von und zur Linie 122, in Nellingen von und zur Linie 119. Zur Anbindung der Parksiedlung fährt die Linie „Ersatzverkehr Parksiedlung“ als Ringlinie ab der Ersatzhaltestelle „Parksiedlung“ in der Bonhoefferstraße. Dort besteht Anschluss von und zur Linie U 7 E. Durch den Umsteigeverkehr verlängern sich die Reisezeiten. Fahrgäste sollten deshalb mehr Zeit einplanen. Eine Fahrradmitnahme mit den Ersatzbussen ist nicht möglich.