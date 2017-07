Startschuss für urbanes Quartier

WENDLINGEN: Gemeinderat bringt Bebauungsplan für Neuordnung des Areals der Textilfabrik Otto auf den Weg

Das Areal der einstigen Textilfabrik Heinrich Otto liegt nicht nur sehr exponiert am Stadteingang von Wendlingen, sondern ist auch geschichtsträchtig. Davon zeugt die denkmalgeschützte Spinnerei von 1887 an den Gleisen am Bahnhof. Auf dem Gelände sollen nun Wohnungen und Gewerbe entstehen.