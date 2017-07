Starmix zieht aus

Unternehmen verlegt die Produktion in die nähere Umgebung

Starmix-Staubsauger und -Haartrockner werden in Zukunft wohl nicht mehr in Reichenbach gebaut. Die alte Fabrikanlage mitten im Ort ist nicht mehr zeitgemäß, weshalb Electrostar seine Produktion in die nähere Umgebung verlegen will. Wohin genau, steht noch nicht fest. Die Geschäftsführung bleibt aber voraussichtlich in Reichenbach. Die Industriebrache könnte dann einer Wohnbebauung weichen.