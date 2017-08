Ein Schwertransport-Konvoi,bestehend aus drei Lastwagen und mehreren Begleitfahrzeugen, hat sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr vom Plochinger Hafen aus in Bewegung gesetzt. Ziel war das Zementwerk in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis. Dorthin transportieren die Lastwagen mit Tieflader drei bis zu 83Tonnen schwere Ofenschüsse für große Brennöfen. Die gigantischen Stahlsegmente waren in einem Stahlwerk von Thyssen in Ostdeutschland hergestellt und mit dem Schiff zum Hafen Plochingen gebracht worden. Für den Transport auf dem Wasserweg wurde ein Spezial-Binnenschiff verwendet. Die Fahrt führte auf einer für Schwertransporte ausgewiesenen Route vom