DeizisauPasst dieses Gebäude in die Deizisauer Hauptstraße oder ist es eher etwas für die Stuttgarter Königsstraße? Diese Frage beschäftigt den Gemeinderat und die Bürgerschaft. Die Firma Bau.Konzept plant, an der Ecke Olga-/Neue Straße ein imposantes Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. Das Döner-Haus und das Nachbargebäude, einst Feinkost-Nagel, sollen abgebrochen werden. Die lange Front des neuen Gebäudes wäre ein prägendes Element an der Durchgangsstraße. Arkaden im Erdgeschoss und gegliederte Fassaden in den Obergeschossen sollen das Erscheinungsbild gefällig machen.

„Wohnraum zu schaffen, ist neben der Mobilitätsfrage das zentrale Thema