KöngenMehrere Großprojekte laufen 2020 in der Gemeinde Köngen. Auch im neuen Jahr kommen auf die Verwaltung und den Gemeinderat viele anspruchsvolle Aufgaben zu. Im September wird an der Burgschule das Vorzeigeprojekt Gemeinwesenhaus mit einer neuen Mensa eröffnet. Dann zieht das Jugendhaus Trafo an die Lindenturnhalle um, und für das Areal öffnen sich neue Perspektiven. „In diesen Planungsprozess beziehen wir die Bürgerinnen und Bürger ein“, sagt Bürgermeister Otto Ruppaner. das Neubaugebiet Burgweg West III läuft der Investorenwettbewerb. Ab Ende Februar zieht auch in den Supermarkt am Stöffler-Platz neues Leben