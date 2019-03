PlochingenUnweit vom Plochinger Bahnhof parkt jetzt ein „Stadtmobil“, mit dem in der Stadt der Einstieg ins Carsharing gelingen soll. War angemeldet ist, kann das Auto ab sofort buchen. Mindestens eine Nutzerin steht schon fest: Die Stadtverwaltung will das Auto für Dienstfahrten einsetzen und dem Projekt Starthilfe geben. Zu übersehen ist er nicht: ein knallroter, nagelneuer Opel Corsa, auf Hochglanz poliert, steht am Ende der Bahnhofstraße. Sogar der Stellplatz ist mit einer roten Linie umrahmt und ein Schild weist darauf hin, dass er dem Carsharing-Auto vorbehalten ist und alle anderen Autos abgeschleppt werden.

„Ich bin sehr gespannt, wie es