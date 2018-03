Mit einem Trauerkranz war die türkisfarbene Straßenbahn in der Nacht zum 1. März 1978 zum letzten Mal unterwegs. Foto: oh

OstfildernStau- und damit stressfrei zwischen Esslingen und den Fildern pendeln, genauso wie man es 52 Jahre lang mit der Straßenbahn tun konnte – davon träumen nicht nur überzeugte Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Eine Verlängerung der Stadtbahnlinien U7/U8 vom heutigen Endhaltepunkt in Nellingen bis zum Esslinger Bahnhof würde vor allem den Berufsverkehr erheblich entlasten. Doch ist ein solches Vorhaben realisierbar?

Im Jahr 2013 hatte die Bachelor-Arbeit von Sören Haas für Aufsehen gesorgt. Der Student der Stuttgarter Hochschule für Technik war zu dem Schluss gekommen, dass sich das seit vielen Jahren diskutierte Projekt doch rechnen würde. Modernere Züge könnten auch größere Steigungen überwinden, deswegen käme der Bau einer solchen Verbindung billiger als bei früheren Planungen, so der Tenor der Arbeit. In den Rathäusern von Esslingen und Ostfildern hatte man daraufhin das Vorhaben nochmals eingehend erörtert. Das ist zweieinhalb Jahre her. Die Ältestenräte der beiden Städte erachteten damals eine Linie der U7/U8 von Nellingen bis ins Neckartal als zu teuer. Im Gegensatz zum Landratsamt. Dort will man zunächst die Ergebnisse einer standardisierten Bewertung abwarten. Erst damit kann man Aussagen über das Kosten-Nutzen-Verhältnis treffen.

Die Stuttgarter Straßenbahnen sind seit Langem mit der Aufgabe betraut. Doch konkrete Pläne und belastbare Zahlen liegen noch nicht auf dem Tisch. Man sei derzeit mit vielen anderen Projekten betraut, sagt ein Sprecher der SSB. Im Laufe dieses Jahres werde man eine Untersuchung vorlegen. Genauere Angaben könne man derzeit nicht machen.

Schon 2001 war intensiv geprüft worden, ob es möglich ist, die Filder per Schiene mit Esslingen zu verbinden. Doch hatte man die Untersuchungen schnell wieder zu den Akten gelegt. Die standardisierte Bewertung habe beim Kosten-Nutzen-Verhältnis einen Wert von 0,8 ergeben, berichtet Klaus Neckernuß, Verkehrsexperte des Landratsamtes. Erst bei mehr als 1,0 sind Zuschüsse vom Bund zu erwarten.

Zwölf Jahre später ließ die besagte Bachelor-Arbeit aufhorchen. Denn Sören Haas ermittelte einen Kosten-Nutzen-Wert von 1,2. Eine Zahl, die große Hoffnungen weckte, unter anderem bei Esslingens OB Jürgen Zieger, der erklärte: Wenn sich der Bau der Strecke „finanziell darstellen lässt, werden wir das sicher weiter verfolgen.“ Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Im Herbst 2015 hatten sich die Ältestenräte von Esslingen und Ostfildern aus Kostengründen gegen die Verlängerung der Stadtbahn ausgesprochen. An dieser Haltung habe sich nichts geändert, so Ostfilderns OB Christof Bolay. In seiner Stadt könne man sich sowieso nur eine unterirdische Weiterführung der Linie von Nellingen aus vorstellen. Und die käme sehr teuer. Auf Spekulationen will sich Bolay nicht einlassen. Er warte wie alle anderen auf eine standardisierte Bewertung.