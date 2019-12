Kreis EsslingenAbwarten und den Schuss zum richtigen Zeitpunkt abgeben, so lautet der Ratschlag von SSB-Planer Volker Christiani für die Stadtbahnlinie von Nellingen nach Esslingen. Der Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) liege mit 1,02 so knapp über dem Grenzwert, dass es besser sei, auf die neuen Förderrichtlinien zu warten, als sich jetzt eine Abfuhr zu holen. In Berlin wird derzeit das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) überarbeitet. Möglicherweise wird künftig der Klimaschutz als weiterer Faktor in die Berechnung einbezogen.

Vor einigen Wochen hatten die CDU-Stadtverbände Ostfildern und Esslingen die Hoffnung geweckt, eine Verlängerung der