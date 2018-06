OstfildernDie günstige Verkehrslage macht Ostfildern zu einem gefragten Standort in der Region. Unternehmer schätzen die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen. Junge Familien ziehen gerne in die Filderkommune, weil sie einen Anschluss an das Stadtbahnnetz hat. Gerade wegen dieser Anbindung ist der Scharnhauser Park zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Auf einem früheren Kasernengelände leben heute 8500 Menschen. Viele genießen den Vorzug, mit der Bahn in 20 Minuten am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt zu sein. Ostfilderns OB Christof Bolay weiß um die kluge Entscheidung, die Anfang der 90er-Jahre unter seinen Vorgängern Gerhard Koch und Herbert Rösch