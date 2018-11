Im Innenbereich der Städte ruhen kaum oder ungenutzte Flächenpotentiale, die den Siedlungsdruck am Ortsrand abmildern und die Landschaftszersiedelung verringern könnten. Für Leinfelden-Echterdingen soll deshalb ein Innenentwicklungskonzept erstellt werden. Damit will man vorhandene Flächen durch behutsame bauliche Verdichtung effizienter nutzen, aber auch Grün- und Freiräume sichern und aufwerten. Ziel ist die „Stadt der kurzen Wege“, die den Einzelhandel stärken soll. Das Ganze dient so auch einer Belebung der Ortskerne. Sieben Bereiche in Leinfelden-Echterdingen haben sich herauskristallisiert, für die langfristig Maßnahmen zur Nachverdichtung