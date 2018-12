Anzeige

WernauSo gut ging es der Stadt Wernau schon lange nicht mehr. Die Einnahmen sprudeln und ermutigen die Stadtoberen, große Projekte anzupacken. Der Sportpark Neckartal, der elf Millionen Euro kosten soll, steht in den nächsten Jahre ebenso auf dem Plan wie die Generalsanierung der Teckschule für fünf Millionen Euro. „Wernau kann sich nun eine Infrastruktur leisten, die vor fünf Jahren undenkbar war,“, sagte Bürgermeister Armin Elbl, als er Gemeinderat den Haushaltsplan für 2019 vorstellte. 7,4 Millionen Euro sollen nächstes Jahr investiert werden – ohne neue Kredite aufzunehmen.

Was manches Projekt in Frage stellen könnte, sind die Auswirkungen der boomenden Baukonjunktur. Eine „skurrile Situation“ , findet Elbl, wenn man eventuell Projekte wegen überhöhter Preise aufgeben müsse. Ein Beispiel ist die Laichlestaffel, die deshalb nur so gerichtet wird, dass sie die nächsten zehn Jahre übersteht. Die Stadt habe nun die Chance, ihre Vorhaben umzusetzen, sagte der Bürgermeister, „aber wir tun es nicht zu jedem Preis“.

In den vergangenen Jahren gehörte Wernau eher zu den finanzschwächeren Kommunen, hat sich aber bei der Steuerkraft ins Mittelfeld hochgearbeitet: Platz 17 von 44 Kreiskommunen. An Einkommenssteuer erwartet die Stadt 9,3 Millionen Euro, eine halbe Million mehr als dieses Jahr und deutlich mehr als früher. 2000 bis 2014 lag man zwischen 4,3 und 6,6 Millionen. Auch die Gewerbesteuer, bisher die Schwachstelle, sprudelt ordentlich. Mit 3,9 Millionen Euro kalkuliert Stadtkämmerer Michael Bauer vorsichtig, im laufenden Jahr hat er nämlich schon mehr als fünf Millionen in der Kasse. Die dritte große Quelle sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, mit 5,6 Millionen Euro ebenfalls leicht gestiegen. Um das Investitionsprogramm der nächsten Jahre zu stemmen, benötige man zudem „satte Grundstückserlöse“, sagte Elbl, zum Beispiel aus den „Unteren Neuen Wiesen“ und dem Gewerbegebiet „Neckartal IV“.

Mehr Personal kostet

Auf der langen Investitionsliste stehen 2019 ganz oben der Sportpark mit 1,0 und die Teckschule mit 1,06 Millionen Euro. Nicht länger verschieben lässt sich wohl der Bau einer Flüchtlingsunterkunft in der Adlerstraße, dafür sind 650 000 Euro eingeplant. In die Bodenbach-Dole fließen 500 000 Euro, in die Bergstraße 700 000 und in die bröselnde Ulrichstraße 350 000 Euro. An der unteren Schlossgartenschule sind Deckensanierung und Turnhallendach für 250 000 Euro angesagt, die Schule auf dem Katzenstein erhält für gut 200 000 Euro neue WCs. Die ehemalige Schule im Pfarrhäuser Schloss wird für 150 000 Euro umgebaut. Breitbandausbau und ein Feuerwehrfahrzeug stehen ebenfalls auf der Investitionsliste.

Für Personal gibt die Stadt knapp 400 000 Euro mehr aus, was neben den Tarifsteigerungen auf neue Stellen im EDV-Bereich und im Naturkindergarten zurückzuführen ist. Insgesamt betragen die Personalkosten 5,1 Millionen Euro. Die Kinderbetreuung lässt sich Wernau 3,4 Millionen Euro kosten. Wenn Kämmerer Bauer die Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen verrechnet, kommt er auf ein Gesamtergebnis von plus 400 000 Euro. Die lange To-do-Liste lässt aber die liquiden Mittel der Stadt um 4,5 Millionen Euro schrumpfen, doch mit vier Millionen liegt die Stadt noch weit über dem vorgeschriebenen Minimum.

Sorgenkinder Bäder und Stadtwerke

Spannend ist in Wernau stets der Blick auf die Eigenbetriebe Bäder und Stadtwerke, denn dort hocken die Sorgenkinder. Der Bäderbetrieb kalkuliert ein Minus von 1,088 Millionen Euro ein, wie im Jahr 2017 erzielt. Im laufenden Jahr wurde mit 1,044 Millionen Euro Verlust gerechnet, aber der Abschluss liegt noch nicht vor. Das Freibad war in diesem Super-Sommer jedenfalls gut besucht. Im neuen Jahr soll das Freibad einen Kassenautomaten für 45 000 Euro erhalten.

Die Stadtwerke rechnen mit einem Verlust von 105 000 Euro. Die beiden Parkhäuser und andere Stellplätze fahren einen Verlust von 343 000 Euro ein, dabei schlagen auch die neuen Stellplätze hinterm Quadrium mit 150 000 Euro zu Buche. Mit dem Plus bei der Wasserversorgung wird der Verlust teilweise ausgeglichen.

Der Schuldenstand der Stadt soll zum Jahresende 2019 von 2,4 auf auf 2,2 Millionen Euro sinken. In den Büchern der beiden Eigenbetriebe stehen allerdings weitere 14,9 Millionen Euro, sodass der Konzern Stadt mit 17,08 Millionen Euro verschuldet ist.

Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt hat die Stadt auf einem Faltblatt zusammengefasst, das im Rathaus ausliegt. Den Haushaltsplan kann man außerdem auf der Homepage anschauen.