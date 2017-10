Anzeige

Wernau (rok) - Gemeinderäte müssen sich überall in der Stadt auskennen. Ende Juni haben die Wernauer Stadträte alle Toiletten in Schulen und Sporthallen besichtigt. Jetzt wurde im Gremium die Prioritätenliste besprochen. Zunächst werden die Toiletten an der Teckschule auf dem Katzenstein erneuert. Die kosten mehr als ein Nasenwasser: 190 000 Euro sind dafür angesetzt.

Der Elternbeirat der Teckschule hat mit seiner Forderung das Toilettenprogramm ins Rollen gebracht - und die Räte auf Erkundungstour. Insgesamt sei er sehr erfreut, resümierte Bürgermeister Armin Elbl, „dass Vieles, was in den letzten zehn Jahren gemacht