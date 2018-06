In diesem Jahr rechnet der Kämmerer mit 10,8 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer, teilte er in seinem Finanzzwischenbericht mit. Somit lägen diese Einnahmen um 1,8 Millionen Euro über dem Haushaltsansatz. Inzwischen gibt es in Wendlingen 353 Unternehmen. Drei sind in diesem Jahr hinzugekommen. 70 Prozent dieser Betriebe zahlen jedoch jeweils weniger als 10 000 Euro in die Stadtkasse. Der größte Batzen kommt laut Weigel von nur 16 Firmen. Sie tragen damit 70 Prozent des Gewerbesteueraufkommens. Einen kleinen Wermutstropfen gebe es jedoch, sagte der Kämmerer: Die Stadt muss wegen der höheren Einnahmen mehr