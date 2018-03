Stadt hofft auf ein gutes Angebot

PLOCHINGEN: Günstiger Anbieter fürs Mittagessen in Schulen und Kindergärten gesucht

Wesentlich weniger Essen als noch vor zwei Jahren werden inzwischen an die Plochinger Schulen und Kindergärten geliefert. Waren es damals 400, so sind es heute nur noch 250 am Tag. An der Qualität kann es nicht liegen. Uwe Bürk, der zuständige Amtsleiter im Rathaus, erklärt: „Die Einrichtungen sind sehr zufrieden mit dem Anbieter.“