„Lemon tree“ war das erste Lied, das der Chor öffentlich vortrug - kurze Zeit nach seiner Gründung gleich in der Stadthalle. Das Lied von Fools Garden durfte jetzt im Löwensaal nicht fehlen. Ansonsten war das Programm genauso bunt gemischt, wie es der Chor seit 20 Jahre macht. Vom deutschen Volkslied „Horch, was kommt von draußen rein“ über das afrikanische Traditional „Gabi, Gabi“ und das Renaissance-Lied „Come again“ von John Dowland bis zur Musical-Melodie „Can you feel the love tonight“ von Elton John. Nur auf das geistliche Liedgut, dem sich die etwa 25 Sänger und Sängerinnen immer mal wieder widmen,