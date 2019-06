OstfildernBesonderen Einsatz bei der Wohnungssuche zeigten 13 junge Menschen. Die Geflüchteten nahmen am Seminar zum Wohnführerschein teil und bestanden die Prüfung zu diesem. Die Ostfilderner Baubürgermeisterin Monika Bader gratulierte und überreichte den Teilnehmern die Zertifikate. Zum zweiten Mal hat die Stabsstelle Integration in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst für Flüchtlinge den Wohnführerschein ausgeschrieben. Mit Vorträgen und in Übungen wurde den Teilnehmenden alles Wichtige rund um die Wohnungssuche erläutert: von rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen, den Möglichkeiten bei der Wohnungssuche, der Wohnungsbesichtigung über den