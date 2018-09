Deizisau Statiker stehen bei Bauprojekten eher im Hintergrund, so auch die Ingenieurgesellschaft Fritz Deufel, die nun ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Doch ohne Tragwerksplanungen kann nicht gebaut werden. Und die Firma aus Deizisau ist auf ihre Projekte so stolz, dass sie in ihrer Festschrift behauptet: „Wir haben die Stuttgarter Skyline geprägt“. Fast alle Hochhäuser habe man berechnet, sagt Michael Hartmann, einer der vier Chefs. Aber auch in Saudi-Arabien verlässt man sich man auf das Know-how der 25 Deufel-Leute. Dort wird gerade der 265 Meter hohe Sail Tower Jeddah errichtet. In der Automobilindustrie ist das Büro als Spezialität für Windkanäle