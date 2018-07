HipHop, Rock, Punk, Pop und Metal aus der Region verspricht das „WO?!“-Festival, das am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, auf dem Mehrzweckplatz Im Speck in Wendlingen über die Bühne geht. Ehrenamtliche der Jugendhäuser in Wendlingen und Oberboihingen veranstalten das abwechslungsreiche Musikfest, das ein Publikum aus der ganzen Region anzieht..

„Unser Ziel war es von Anfang an, junge Bands aus der lokalen Szene zu fördern und ihnen die Chance auf eine große Bühne, gute Technik und ein begeisterungsfähiges Publikum zu geben“, sagt Wolfgang Preiß, der das Festival von Anfang an mit