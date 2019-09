PlochingenIhr Nachname sei Programm, kündigte Anette Heiter ihrem Publikum in der voll besetzten Steingießerei im Kulturpark Dettinger an. Damit hatte sie nicht zu viel versprochen. Sehr kurzweilig wurde der musikalische Abschluss der Plochinger Frauenwochen, bei dem die gebürtige Plochingerin gemeinsam mit Bernhard Birk am Akkordeon große Frauen wie Zarah Leander und Marlene Dietrich mit viel Charme, Witz und einer starken Stimme wieder aufleben ließ. Mit schwarzem Jumpsuit, knallroten Lippen, Haarband und den farblich passenden hohen Pumps schlüpft sie in die Rolle von Marlene Dietrichs „Fescher Lola“. „Meine Mutter sagt immer, egal was du machst, zieh