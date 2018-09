Esslingen Immer mehr Badeunfälle enden tödlich. Um Kinder und Jugendliche fit fürs Schwimmen zu machen, bietet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Esslingen ein breites Spektrum von Aktivitäten an. „Besonders liegen uns Schwimmkurse am Herzen, in denen wir schon die Kleineren an sicheres Bewegen im Wasser heranführen“, sagt Tessa Schwab. „Schwimmen soll Spaß machen.“ Die Jugendleiterin will den Nachwuchs der 308 Mitglieder starken Ortsgruppe in Esslingen nicht nur motivieren, beim Training im Merkel’schen Bad oder im Freibad die perfekte Schwimmtechnik zu lernen. Ein Teil des Nachwuchses wird gezielt darauf vorbereitet, später als