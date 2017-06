(kry) -An der Sporthalle in Baltmannsweiler sei vor kurzen massiv Regenwasser in die Umkleideräume eingedrungen, berichtete Carlo Schlienz (CDU) im Gemeinderat. „Dieser Zustand ist nicht akzeptabel. Die Nutzung ist für unsere Sportler und für den Sportunterricht bald nicht mehr zumutbar“, schimpfte er. „Dies ist der Verwaltung seit Längerem bekannt.“ Schlienz beantragte, mit der Sanierung und Instandsetzung umgehend zu beginnen. Der Gemeinderat hatte vor Jahren einige zu sanierende Immobilien besichtigt und besprochen, die Umsetzung wurde aber nicht weiterverfolgt. „Die Verschiebung hat nun fortgeschrittene Schäden zur Folge und diese