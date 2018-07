Spielplatzfest im Römerpark

Gemeinde feiert 30 Jahre Römerpark mit Aktionen und reizvollen Einblicken in die Kultur der Antike

Seit 30 Jahren zieht der Römerpark Besucher aller Generationen an. Nun ist die Grünanlage beim Römerkastell mit ihrem Museumspavillon um eine Attraktion reicher. Der Römerspielplatz wurde am Sonntag von Jungen und Mädchen in Beschlag genommen.