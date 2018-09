Deizisau/WernauJedes Jahr bekommt der Landkreis für eine Woche Zuwachs bei der Zahl seiner Kommunen. Die Stadt „Klein NeFingen“ wird dann Teil von Deizisau und Wernau. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind Kinder. Sie regieren die Stadt, arbeiten dort, wählen Bürgermeister und Minister. Die Kinderspielstadt erwacht unter dem Dach des Kreisjugendrings, der Zehntscheuer Deizisau und der Hilfe zahlreicher lokaler Vereine zum neunten Mal zum Leben.

In Klein NeFingen gibt es alles, was es in einer „richtigen“ Stadt auch gibt: Post, Rathaus, Zeitung, Café, Feuerwehr. Bastelwerkstätten und ein Spieleparadies dürfen auch nicht fehlen. Das Leben ist in