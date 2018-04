BaltmannsweilerSeit einem Jahr ist in Baltmannsweiler bekannt, dass der historische Kirchturm der Ägidiuskirche dringend renoviert werden muss. Für Pfarrer Jonathan Dörrfuß war es damals eine unliebsame Überraschung. „Bei kleineren Arbeiten am Turm stellte ein Fachmann Risse im Turm fest. Damit hat niemand gerechnet.“ Sogar die Glocken durften einige Wochen nicht läuten, bis feststand, dass nicht der Glockenstuhl das Problem ist. Mit verschiedenen Spendenaktionen am Weihnachtsmarkt und einem Brief an die Gemeindemitglieder sammelte die Kirche in der folge Geld für die Sanierung. „Bis jetzt kamen über 18 000 Euro zusammen, 10­ 000 Euro davon durch eine