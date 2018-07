DenkendorfIn der Arbeitstherapie der Reha-Einrichtung in Denkendorf hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert. So gut wie alles wurde rundum modernisiert. Elektrik, Wasserleitungen, Böden, Beleuchtung, Wände. Neu ist auch die Möblierung. Ein großes Ausgussbecken wurde angeschafft. In Einbauschränken können die benötigten Arbeitsmaterialien besser verstaut werden. „Vorher war hier alles sehr beengt“, sagt Arbeitserzieher Sascha Bruckner. „Jetzt haben wir viel mehr Platz.“ Er freut sich, dass durch den Umbau ein weiterer Raum hinzugekommen ist. An mehreren PCs kann die Arbeit mit dem Computer trainiert werden. „Das ist eine gute Ergänzung für