BaltmannsweilerJetzt kommt er gleich.“ Dem kleinen Martin geht es wie etlichen Schaulustigen, die gespannt an der Goldboden-Kreuzung zwischen Hohengehren und Engelberg ausharren. Dann lugt der Koloss schon aus der Waldschneise hervor, Stück für Stück, fast in Zeitlupe, bis man den 64-Meter-Riesen in voller Größe erkennt. Ein neues Rotorblatt ist im Anmarsch. Es soll am mittleren der drei Windkraftanlagen angebracht werden, weil das alte Risse hat. Eine gute Woche hat es gedauert, bis das aus Glasfasern gefertigte Ungetüm von Rostock hierher gekarrt wurde – mit zahllosen Hindernissen, die sich dem Schwertransporter in den Weg gestellt