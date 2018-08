Spektakuläre Rettungsübung am Windpark Goldboden

Bei Wartungsarbeiten an einem Windrad hat der Service-Beauftragte der Herstellerfirma einen Herzinfarkt erlitten. Aus etwa 160 Metern Höhe muss er schnellstens nach unten transportiert werden. Eine Situation, die nach Angaben des Technikers Sebastian Bywaters von der Firma Nordex gar nicht so abwegig ist. Der Energiekonzern EnBW hat dies zum Anlass genommen, so ein Szenario am Windpark Goldboden mit Rettungskräften durchzuspielen.