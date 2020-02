KöngenMenschen emotional mitnehmen, sie für eine Sache oder eine Überzeugung begeistern, und das in einem Zeitlimit von vier Minuten – Florian T. Hochenrieder und seine chinesische Frau Michelle Xue Wang beherrschen das meisterhaft. Bei einem internationalen Wettbewerb mit Mitstreitern aus 20 Nationen holten sich der 41-Jährige, der bei der Staufen AG in Köngen beschäftigt ist, und seine neun Jahre jüngere Partnerin in München einen „ Excellence Award“ und dürfen sich als Teilnehmer eines Sechs-Stunden-Rede-Marathons nun Speaker-Slam-Weltrekordler nennen. Wang setzte noch eins drauf: Für ihren bewegenden Vortrag über ihren Lebensweg erhielt die