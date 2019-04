Nürtingen Auf dem SPD-Kreisparteitag in der Nürtinger Friedrich-Glück-Halle wurde eines deutlich: Die Sozialdemokraten wollen sich von den vergangenen schlechten Wahlergebnissen nicht entmutigen lassen. Man zeigt sich kämpferisch und will bei den Wählern mit volksnahen Inhalten punkten. Vor zehn Jahren ist der frisch wiedergewählte SPD-Kreisvorsitzende Michael Beck in die SPD eingetreten. Auslöser war der Wahlabend im September 2009. Nach der ersten Hochrechnung lag die SPD bei 23 Prozent. Der damalige Spitzenkandidat Frank Walter Steinmeier sprach von einem bitteren Tag für die deutsche Sozialdemokratie. „Ich war fest entschlossen daran mitzuarbeiten,