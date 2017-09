Anzeige

(red) - Die Initiative Grüne Liste Neuhausen und die Grüne Bundestagskandidatin Stephanie Reinhold laden zu einem Wildkräuterspaziergang mit der Wildkräuterfachfrau Sanne Löfflath ein. Treffpunkt ist am Samstag, 9. September, um 15 Uhr in Neuhausen, Ecke Kapellenweg/Hochaustrasse, Richtung Josefskapelle. Wildkräuter wachsen am Wegrand, unter Hecken oder auf Wiesen. Wer sie nicht kennt, würde sie wahrscheinlich als Unkraut bezeichnen. Dabei handelt es sich bei Pflanzen wie Gundermann & Co. um essbare Wildkräuter. Sie enthalten viele Mineralstoffe und Spurenelemente und schmecken auch gut.

Durch die landwirtschaftliche