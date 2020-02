Neckartenzlingen Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ist eine Frau beim Spaziergehen im Wald beim Eichwasen von einem Hund angesprungen und verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Die 70-Jährige lief vom Spielplatz in den dortigen Wald und traf an einer Kreuzung auf zwei Hundehalterinnen, die sich miteinander unterhielten. Einer der beiden mitgeführten Hunde war nicht angeleint. Dieser rannte der Geschädigten hinterher, sprang sie an und warf sie zu Boden, wobei sich die 70-jährige Frau leicht verletzte. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet das Polizeirevier Nürtingen unter der Rufnummer: 07022/92240.