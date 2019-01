Köngen Der Traum vom Gemeinwesenhaus in Köngen nimmt konkrete Formen an. Am 16. Januar ist Spatenstich für das Modellprojekt bei der Burgschule. In dem Gebäude finden nicht nur die Mensa und neue Räume für die Gemeinschaftsschule Platz. Auch das Jugendhaus und Multifunktionsräume für die Vereine bekommen dort ein neues Domizil. Im Gemeinderat stellten die Planer von der KVL Bauconsult den Zeitplan und die Aufgabenstellung für das erste Vergabepaket vor.

Rohbau, Holzbau und Fassade, Dachabdichtung, Glasfassade, Heizung, Raumluft und MSR-Technik, Sanitär und Elektroarbeiten sind unter anderem in diesem ersten Paket enthalten, das der Gemeinderat