DenkendorfDie Bagger haben an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) bereits erste Spuren hinterlassen und das Terrain, wo ein Anbau die Raumnot mildern soll, planiert. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde jetzt der offizielle Baubeginn begangen.

Tatkräftig und neugierig mit dabei waren die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und ihre Lehrkräfte. „Mein kleiner grüner Kaktus“ intonierte die 3c mit Referendar Amadeus Finkbeiner am Klavier. Am vorletzten Schultag geht auch für Bürgermeister Ralf Barth der Blick zunächst in die Ferien. Zeit für einen kleinen kommunalen Werbespot: „Wo geht man in den Sommerferien in Denkendorf hin? Natürlich ins