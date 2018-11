Die HfWU kommt aus dem Baustellenfeiern gar nicht mehr heraus: Erst in der vergangenen Woche wurde beim Fakultätsneubau der Betriebswirte in der Sigmaringer Straße Richtfest gefeiert. Nun fand der Spatenstich zum lange ersehnten Informations- und Medienzentrum in der Innenstadt statt.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam in Begleitung der Finanzstaatssekretärin Gisela Splett zur Feierstunde in die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU). Denn anders als der Bau in der Sigmaringer Straße wird das Informationszentrum in der Heiligkreuzstraße nicht von einem