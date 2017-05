Spaß an der Bewegung von klein auf

DENKENDORF: 300 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechs Jahren sind beim zweiten Kindergartensporttag dabei

(red) - Fast 300 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren sowie ihre Erzieherinnen aus den örtlichen Kindergärten haben am zweiten Kindersporttag des TSV Denkendorf teilgenommen. Das waren etwa 50 Mädchen und Jungen mehr als im Vorjahr. In den beiden Sporthallen bei der Albert-Schweitzer-Schule hatten sie gemeinsam viel Spaß am Sport.