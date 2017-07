Sozialstunden wegen Straßenblockade

NÜRTINGEN: Zwei junge Frauen mussten sich nach Protesten gegen AfD-Parteitag im April 2016 jetzt vor Gericht verantworten

Zwei junge Frauen, die im April vergangenen Jahres an gewaltsamen Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag in den Messehallen auf den Fildern beteiligt waren, mussten sich vor dem Amtsgericht in Nürtingen verantworten. Wegen der Blockade der B 27 und A 8 wurde ihnen schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.