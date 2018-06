Kreis EsslingenDie Förderung der Quartiere im Ländle liegt dem Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg am Herzen. Aus diesem Grund startete das Ministerium einen Ideenwettbewerb. Im vergangenen Jahr wurden 53 Kommunen für die eingereichten Ideen ausgezeichnet, darunter auch Ostfildern und Denkendorf. Am Freitag hat Minister Manfred Lucha die beiden Gewinnergemeinden im Landkreis besucht und war von der Quartiersarbeit beeindruckt.

Dafür gibt es kein Patentrezept. Die Bedarfe, Strukturen und die konkreten Angebote vor Ort sind ganz unterschiedlich. Die Projekte sind auf das jeweilige Quartier passgenau zugeschnitten. Die