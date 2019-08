Kreis EsslingenViel zu tun für Bauarbeiter: Die hohe Wohnungsnachfrage hat in den vergangenen Jahren zu einem Bauboom geführt. Doch im sozialen und bezahlbaren Segment passiert weiterhin zu wenig, kritisiert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Stuttgart (IG BAU). Der Bauboom zeigt sich auch in Esslingen. Die Baubilanz für den Landkreis Esslingen: Im vergangenen Jahr wurden kreisweit insgesamt 1574 Wohnungen gebaut – darunter 437 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Hierbei investierten Bauherren 251 Millionen Euro, wie die IG BAU mitteilt. Dabei beruft sich die Gewerkschaft auf Zahlen des Statistischen