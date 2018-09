(pd) - Für Trauungen gibt es in Köngen neue Gebührensätze. Waren gehbehinderte Gäste dabei, kosteten Trauungen im Saal der Zehntscheuer bisher keinen Zuschlag. Nun ist auch das Trauzimmer im Rathaus behindertengerecht zugänglich. Will sich ein Paar dennoch in der Zehntscheuer trauen lassen, kostet das künftig 150 Euro. Zum gleichen Preis wird, wie bisher, auch die Schlosskapelle angeboten. Trauungen im Rittersaal des Schlosses kosten 250 Euro. Auch Auswärtigen stehen die drei Orte offen, sie zahlen aber jeweils 100 Euro mehr.

