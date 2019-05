FilderstadtDas wäre einst undenkbar gewesen: der Heilige aus Plattenhardt wird in Bonlanden gezeigt. Gemeint ist die Plattenhardter Heiligenstatue des Sankt Antonius aus dem 15. Jahrhundert, die aufgrund des Bilderverbots während der Reformationszeit in einer Sakramentsnische versteckt werden musste. Erst 1964 wurde sie entdeckt. Jetzt ist die 60 Zentimeter große Figur aus der Plattenhardter Kirche eines der bemerkenswerten Ausstellungsstücke in der Sonderausstellung im Filderstadt-Museum in Bonlanden.

Das mache die Weiterentwicklung der Stadt deutlich, sagte Oberbürgermeister Christoph Traub bei der Eröffnung anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums von